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Володин отметил важность эффективного финансирования здравоохранения
Экономика
Володин отметил важность эффективного финансирования здравоохранения
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 5 ноября. Бюджетные средства должны доходить до граждан. Особенное значение этого в связи с пандемией коронавируса подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Российская газета» со ссылкой на его интервью «России-24».

Одной из наиболее важных статей расходов во время пандемии коронавируса является здравоохранение. Необходимо, чтобы выделяемые средства правильно использовались и находили адресата.

«Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем. Чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина», — сказал государственный деятель.

Напомним, ранее Володин анонсировал создание новых комитетов в Госдуме. По его словам, такая мера должна улучшить контроль органа за деятельностью других правительственных ведомств.

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