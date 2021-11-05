Володин отметил важность эффективного финансирования здравоохранения

Москва, 5 ноября. Бюджетные средства должны доходить до граждан. Особенное значение этого в связи с пандемией коронавируса подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Российская газета» со ссылкой на его интервью «России-24».

Одной из наиболее важных статей расходов во время пандемии коронавируса является здравоохранение. Необходимо, чтобы выделяемые средства правильно использовались и находили адресата.

«Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем. Чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина», — сказал государственный деятель.

Напомним, ранее Володин анонсировал создание новых комитетов в Госдуме. По его словам, такая мера должна улучшить контроль органа за деятельностью других правительственных ведомств.