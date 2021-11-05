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Эксперимент по имитации полета на Луну SIRIUS-2021 стартовал в Москве

Общество

Для уникального эксперимента объединились добровольцы и ученые из нескольких стран. В состав экипажа вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.

«Цель нашей миссии — в течение длительного времени, 240 суток, выполнить достаточно интересную, большую, научную программу. Сейчас мы думаем о Луне, но я надеюсь, что через десять лет или позже мы будем думать об освоении Марса»», — заявил командир экипажа Олег Блинов.

Эксперимент заключается в имитации полета в дальний космос, он проводится в интересах пилотируемой космонавтики.

«Запланировано более 70 экспериментов по различным направлениям, таким как психология, психофизиология, биохимия, физиология, метаболизм, иммунитет, санитарная гигиена и микробиология. Также будут проведены различные операционно-технические эксперименты, основная цель которых заключается в том, чтобы повысить реалистичность миссии для экипажа», — заявил директор проекта Сергей Пономарев.

По словам участников эксперимента, они не боятся потерять связь с реальным миром, так как их ждет непрерывная научная деятельность. В свободное время члены экипажа планируют читать книги, играть в шахматы, общаться с коллегами и учить языки. В случае чрезвычайной ситуации, каждый пилот сможет покинуть эксперимент без объяснения причин. Эксперимент SIRIUS-2021 позволит ученым изучить процессы и выявить проблемы, связанные с ограничением пространства человека.

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Все новости / Общество / Эксперимент по имитации полета на Луну SIRIUS-2021 стартовал в Москве
москва наука эксперимент самоизоляция полеты на Луну
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