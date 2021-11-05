Баранец: российские системы РЭБ способны уничтожить рой вражеских беспилотников

Москва, 5 ноября. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) молниеносно выведут из строя рой вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что к настоящему моменту беспилотники стали самым мощным видом вооружения. При этом использование БПЛА целым роем в 30-40 единиц делает бесполезным работу систем противовоздушной обороны, поэтому многие страны спешно разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные «отключить мозги» ударным дронам, передает iReactor.

«Роль РЭБ значительно возросла в связи с тем, что появились беспилотники. Сейчас беспилотные летательные аппараты становятся не модой, а стратегически важной частью армии. Это становится страшным оружием, тем более, что вместо одиночных беспилотников начинают запускать рои. Все за головы хватаются, какое противоядие есть… Подумали, а что если выносить мозги этим беспилотникам? И в этом добились немалых успехов», — пояснил Баранец.

По его словам, российские системы РЭБ способны превратить рой вражеских беспилотников в груду бесполезного металла. При этом на развитии систем радиоэлектронной борьбы прогресс не останавливается. В настоящее время в России разрабатываются специальные беспилотники, способные уничтожить целый рой вражеских дронов при помощи бомб.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений