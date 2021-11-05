Представитель России в СПЧ ООН осудил вмешательство во внутренние дела Судана

Женева, 5 ноября. Представитель российской делегации Артур Черняков выступил на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Судане. По его словам, всем сторонам следует остановить дальнейшую эскалацию напряженности.

«Призываем всех руководствоваться высшими интересами, проявлять ответственный подход и воздерживаться от призывов к насилию», — говорится в заявлении.

Артур Черняков обратил внимание, что Россия негативно относится к поспешному решению ООН о вмешательстве во внутренние дела Хартума. По его мнению, это недопустимо и контрпродуктивно.

«Навязывания зарубежными покровителями весьма сомнительных экономических схем и демократичных шаблонов… привело к неутешительным последствиям для населения, что раскололо национальное общество и лишило граждан доверия к переходным властям», — уточнил он.

Представитель делегации РФ убежден, что суданский народ способен самостоятельно решить внутренние проблемы страны.

«Существующие противоречия должны быть урегулированы исключительно путем мирного инклюзивного диалога с участием местных политических сил в интересах достижения национального согласия, обеспечения безопасности и стабильности в республике», — добавил дипломат.

Артур Черняков также поприветствовал заявление главнокомандующего ВС Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана о намерении провести всеобщие выборы в июле 2023 года. Это подтверждает стремление генерал-лейтенанта урегулировать ситуацию в стране мирным путем.

Совбез ООН в конце октября согласовал итоговое заявление по Хартуму. Международное сообщество призвало к возвращению гражданского правительства в республике.