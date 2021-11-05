Светлана Лобода рассказала о своем тайном мужчине

Киев, 5 ноября. Украинская певица Светлана Лобода поделилась некоторыми подробностями о своем мужчине. Оказалось, что рядом с ним артистка чувствует себя слабой женщиной.

Певица крайне редко делится подробностями своей личной жизни. Однако она разоткровенничалась в новом выпуске YouTube-шоу журналистки Маши Ефросининой «Экзамен».

«Рядом с ним я девочка, я слабая. Он взрослый. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. Такой, которого еще не было в моей жизни. Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень люблю — я уступаю. Когда мне говорят: «Ну вот ты опять работаешь, я же просил выделить время на двоих». Я тут же думаю: надо разгрести, я там ночью может быть подработаю, ночью сделаю песню, а вот здесь я проведу время с ним», — заявила Лобода.

Несмотря на расспросы ведущей, исполнительница хита «Случайная» не назвала имени своего избранника. При этом Лобода добавила, что они уже долгое время вместе живут в Европе. Артистка также отказалась комментировать вопрос об отце ее младшей дочери Тильды.

Ранее Светлана Лобода заявила, что ее бывший продюсер Нателла Крапивина постоянно с кем-то конфликтует. Поведение менеджера всегда негативно отражалось на их отношениях.