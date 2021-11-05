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Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев и его молодая жена ждут рождения ребенка
Шоу-бизнес
Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев и его молодая жена ждут рождения ребенка
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 5 ноября. Молодая супруга ведущего шоу «На ножах», «Битва шефов» и «Адская кухня» Константина Ивлева готовится стать матерью. Жена знаменитого повара призналась, что находится на четвертом месяце беременности.

Слухи об интересном положении Валерии Ивлевой ходили давно, однако супруги их не подтверждали. Наконец супруга телеведущего сообщила изданию «7Дней», что они с мужем действительно ждут рождения ребенка.

«Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен», — поделилась жена повара.

По словам женщины, она чувствует себя прекрасно и ждет прибавления в семье с нетерпением. Хотя в телепрограммах Ивлев выглядит очень грозным, его супруга не сомневается, что 47-летний ведущий станет самым заботливым, ласковым и любящим отцом.

Валерия, которая в девичестве носила фамилию Куденкова, — вторая жена Константина Ивлева. У знаменитого шефа уже есть взрослый сын и дочь от первого брака.

Телеведущий официально развелся с предыдущей женой летом прошлого года. Повар недавно признался, что уделяет мало времени воспитанию дочери после развода. Большую часть времени девочка проводит с матерью, при этом Ивлев убежден, что его бывшая жена растит ребенка правильно.

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