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Философ Кралюк заявил о «принадлежности» некоторых российских территорий Украине
Политика
Философ Кралюк заявил о «принадлежности» некоторых российских территорий Украине
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко / Юрий Котенок

Киев, 5 ноября. Некоторые российские территории «являются» украинскими. Об этом в журнале «День» написал киевский философ и писатель Петр Кралюк.

Автор написал, что советское руководство раздало земли Украины другим республикам, из-за чего они были русифицированы. Кралюк уверен, что во времена Советского Союза некоторые украинцы оказались «за границей исторической родины».

Философ даже перечислил, какие регионы якобы принадлежат Украине. Речь идет в первую очередь о Стародубщине — почти половине Брянской области. Писатель забыл упомянуть, что эта территория принадлежит России еще со времен Богдана Хмельницкого.

По его мнению, Москва также «присвоила» Восточную Слабожанщину. Сейчас она является частью Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областей России.

«Под влиянием военного лихолетья многие украинцы, в частности из Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация», — написал Петр Кралюк.

Это не первый выпад украинских деятелей в адрес России. Например, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявлял о намерении «захватить» Крым. Он также сравнивал Украину с Сомали.

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