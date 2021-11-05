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Политолог Друзь прокомментировал подписание Зеленским закона об олигархах
Политика
Политолог Друзь прокомментировал подписание Зеленским закона об олигархах
Федеральное агентство новостей  / 

Для народа Украины ничего не изменится. С введением очередного указа, «отменяющего» коррупцию в стране, доступ к «кормушке» получат те, кому разрешит Вашингтон. Об этом политолог Игорь Друзь рассказал ФАН, комментируя новоизданный в Киеве закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

На официальном сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского появился документ, декларирующий «трансформацию государства в интересах всего общества» и обещающий в очередной раз «реализацию стратегического развития Украины на европейскую интеграцию».

Эксперт по Украине и политический деятель Игорь Друзь напомнил: заявления о том, что на Украине больше не будет коррупции, люди слышали много раз.

Президент Украины Зеленский издал закон о борьбе с олигархами и европеизации
Федеральное агентство новостей /

«Подобные посулы звучали еще на Майдане. Все это являлось пустыми обещаниями людей, пришедших к власти в стране в результате организованного западными спецслужбами переворота. То, что Зеленский сегодня повторяет вновь, скорее всего, отражает тенденцию стремления Вашингтона установить хоть какой-то контроль над раздираемой коррупционерами страной. Американские координаторы решили установить на все ключевые места в политике только своих надсмотрщиков и ограничить влияние украинских олигархов на внутреннюю и внешнюю политику Украины», — пояснил аналитик.

Собеседник ФАН уточнил, что речь идет совсем не о том, что теперь на Украине восторжествуют закон и справедливость, чиновники прекратят воровать и брать поборы, а простые люди станут жить лучше. По мнению Друзя, коррупция и произвол в этой стране теперь будут централизованы и станут производиться представителями США. Политолог добавил, что Украину теперь будут грабить люди Госдепа и Сороса, а не миллионеры вроде Коломойского, Ахметова и Порошенко: простые украинцы не заметят ничего нового и не станут жить лучше.

Ранее ФАН рассказал, зачем мать Михаила Саакашвили обратилась с просьбой к президенту Украины Зеленскому. Вашингтон может освободить опального политика из грузинской тюрьмы.

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