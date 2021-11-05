Львовский политик Грынив хочет выставить изображение Путина на аукцион

Львов, 5 ноября. Депутат Львовского горсовета Юрий Грынив намерен продать рисунок с изображением президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в Facebook.

Политик хочет выставить изображение на аукцион. Вырученные средства передадут волонтерам, обещает Грынив. Депутат добавил, что решился на продажу, когда заметил интерес к рисунку среди знакомых.

«Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 гривна (около 0,04 доллара)», — написал политик в соцсети.

Ранее Грынива поймали за рисованием портрета Путина на сессионном заседании горсовета. Своим поведением он вызвал волну негодования со стороны местных журналистов.