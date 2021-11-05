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Российские фигуристки впервые за два года не выиграли короткую программу

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 19:07
Спорт
Российские фигуристки впервые за два года не выиграли короткую программу
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Турин, 5 ноября. Фигуристки из России не заняли первое место в короткой программе на крупном международном турнире впервые с 2019 года.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс 5 ноября выиграла короткую программу на этапе Гран-при, который стартовал в Турине. Она получила от судей 73,52 балла.

Второе место заняла российская фигуристка Майя Хромых. Ее соотечественница Анна Щербакова показала третий результат. Стоит отметить, что фигуристки из России впервые с 2019 года не заняли первое место в короткую программе. В последний раз до этого спортсменки из РФ проигрывали на этапе Гран-при в Канаде.

Ранее тренер Александр Жулин предложил добавлять опытным фигуристкам баллы за возраст. Соответствующую идею он предложил после выступления 24-летней Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

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