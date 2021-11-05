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Глава НМ ЛНР Лещенко: ВСУ готовят вбросы об «обстрелах» со стороны защитников Донбасса
Армия
Глава НМ ЛНР Лещенко: ВСУ готовят вбросы об «обстрелах» со стороны защитников Донбасса
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 5 ноября. Прибывшие в зону разграничения враждующих сторон в Донбассе представители украинских СМИ совместно с командованием ВСУ готовят вбросы об «обстрелах» со стороны бойцов ДНР и ЛНР. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

Постановочные сюжеты разрабатываются при участии специалистов 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ, подчеркнул Лещенко.

«Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции», — объяснил руководитель НМ ЛНР дезинформационную активность ВСУ.

По словам Лещенко, дополнительной целью вбросов об «обстрелах» со стороны защитников Донбасса может быть стремление командования ВСУ выдать небоевые потери в своих подразделениях за гибель военнослужащих от огня бойцов ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю военнослужащие ВСУ 13 раз обстреливали населенные пункты ДНР, при этом получили ранения трое жителей Донецкой Народной Республики.

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ЛНР всу обстрелы провокации
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