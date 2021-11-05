Глава НМ ЛНР Лещенко: ВСУ готовят вбросы об «обстрелах» со стороны защитников Донбасса

Луганск, 5 ноября. Прибывшие в зону разграничения враждующих сторон в Донбассе представители украинских СМИ совместно с командованием ВСУ готовят вбросы об «обстрелах» со стороны бойцов ДНР и ЛНР. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

Постановочные сюжеты разрабатываются при участии специалистов 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ, подчеркнул Лещенко.

«Командование Операции объединенных сил продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции», — объяснил руководитель НМ ЛНР дезинформационную активность ВСУ.

По словам Лещенко, дополнительной целью вбросов об «обстрелах» со стороны защитников Донбасса может быть стремление командования ВСУ выдать небоевые потери в своих подразделениях за гибель военнослужащих от огня бойцов ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю военнослужащие ВСУ 13 раз обстреливали населенные пункты ДНР, при этом получили ранения трое жителей Донецкой Народной Республики.