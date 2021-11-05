Психолог Литвиненко просит обязать женщин сдавать экзамен перед вступлением в брак

Москва, 5 ноября. Психолог Филипп Литвиненко написал петицию с просьбой на законодательном уровне запретить женщинам вступать в брак без сдачи государственного экзамена по отношениям.

Обращение к правительству он опубликовал в Сети, помимо этого он написал письмо лично премьер-министру России Михаилу Мишустину. Психолог считает, что разводы чаще всего происходят потому, что женщина не умеет управлять мужчиной.

Перед походом в ЗАГС женщина должна пройти курсы, на которых научится выбирать подходящего и достойного партнера и строить отношения, как надо ей. По мнению психолога, этот экзамен поможет защитить уязвимых в браке представительниц слабого пола. Аудитория поддержала коуча.

«Если мы сможем добиться введения запрета замужества без госэкзамена по отношениям, то мы спасем тысячи, а, может, даже и миллионы женщин от ненадежных мужчин и нездоровых отношений», — пишет эксперт по отношениям под видеообращением на Youtube-канале.

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников поддержал идею лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о введении в школах уроков полового воспитания. По мнению специалиста, ели дети не получат знания от компетентного психолога, то приобретут их из интернета или от сверстников.