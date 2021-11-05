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Правительство Уругвая выдвинуло ультиматум партнерам по Меркосур

Весь мир
Правительство Уругвая выдвинуло ультиматум партнерам по Меркосур
Global Look Press  /  Mauricio Zina / ZUMAPRESS.com

Монтевидео, 5 ноября. Правительство Уругвая отказывается поддерживать договоренность Аргентины и Бразилии о снижении единого внешнего тарифа МЕРКОСУР на 10%. Об этом сообщает агентство La Diaria Política.

Правительство президента Луиса Лакалье Поу заявило, что не примет решение о снижении внешнего тарифа интеграционного объединения, пока Аргентина взамен не даст согласие на повышение гибкости блока по вопросу ведения переговоров о свободной торговле с третьими странами.

5 октября в ходе встречи министров иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и Бразилии Карлуса Франсы стороны подписали договоренность о сокращении ставки ввозных таможенных пошлин Меркосур.

Однако для вступления в силу решение должно быть одобрено всеми четырьмя членами блока. Данный вопрос долгое время продвигался правительством Бразилии, но изначально аргентинская сторона выступала против предложения.

Уругвай хочет зону свободной торговли с Китаем вопреки ожиданиям Меркосур
Федеральное агентство новостей

Решение было принято после нескольких месяцев напряженности по причине разногласий, связанных с проведением реформ в блоке. Уругвай настаивает на необходимости модернизировать интеграционное объединение и придать Меркосур большую гибкость в ведении торговых переговоров. В свою очередь правительство Аргентины полностью отвергает идею уругвайской стороны, выступая за сохранение протекционистских мер.

Ультиматум Уругвая был сделан накануне собрания Совета общего рынка в составе министров экономики и иностранных дел четырех членов объединения.

«Уругвай проводит переговоры и принимает решения в качестве подготовки к встрече министров. Дипломатия подразумевает напряженную работу», — заявил секретарь президента Альваро Дельгадо.

Ранее Бразилия и Уругвай раскритиковали Аргентину за ее жесткую позицию против модернизации блока. Министр экономики Паулу Гедеш предложил Аргентине не принимать участия в переговорах некоторое время, чтобы «не мешать развитию интеграционного объединения».

В начале октября Уругвай и Китай предприняли первые шаги на пути к подписанию соглашения о свободной торговле, объявив о начале анализа экономической целесообразности его заключения.

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