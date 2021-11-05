Правительство Уругвая выдвинуло ультиматум партнерам по Меркосур

Монтевидео, 5 ноября. Правительство Уругвая отказывается поддерживать договоренность Аргентины и Бразилии о снижении единого внешнего тарифа МЕРКОСУР на 10%. Об этом сообщает агентство La Diaria Política.

Правительство президента Луиса Лакалье Поу заявило, что не примет решение о снижении внешнего тарифа интеграционного объединения, пока Аргентина взамен не даст согласие на повышение гибкости блока по вопросу ведения переговоров о свободной торговле с третьими странами.

MERCOSUR: Uruguay rechaza la propuesta sobre el AEC que han acordado Argentina y Brasil. Mientras tanto, continúa con su postura respecto de la flexibilización para negociar acuerdos con otros mercados -China es el primero en la lista. https://t.co/DXuJ0DmHbv — Ricardo Carciofi (@ricardocarciofi) November 4, 2021

5 октября в ходе встречи министров иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и Бразилии Карлуса Франсы стороны подписали договоренность о сокращении ставки ввозных таможенных пошлин Меркосур.

Однако для вступления в силу решение должно быть одобрено всеми четырьмя членами блока. Данный вопрос долгое время продвигался правительством Бразилии, но изначально аргентинская сторона выступала против предложения. Федеральное агентство новостей

Решение было принято после нескольких месяцев напряженности по причине разногласий, связанных с проведением реформ в блоке. Уругвай настаивает на необходимости модернизировать интеграционное объединение и придать Меркосур большую гибкость в ведении торговых переговоров. В свою очередь правительство Аргентины полностью отвергает идею уругвайской стороны, выступая за сохранение протекционистских мер.

Ультиматум Уругвая был сделан накануне собрания Совета общего рынка в составе министров экономики и иностранных дел четырех членов объединения.

«Уругвай проводит переговоры и принимает решения в качестве подготовки к встрече министров. Дипломатия подразумевает напряженную работу», — заявил секретарь президента Альваро Дельгадо.

Ранее Бразилия и Уругвай раскритиковали Аргентину за ее жесткую позицию против модернизации блока. Министр экономики Паулу Гедеш предложил Аргентине не принимать участия в переговорах некоторое время, чтобы «не мешать развитию интеграционного объединения».

В начале октября Уругвай и Китай предприняли первые шаги на пути к подписанию соглашения о свободной торговле, объявив о начале анализа экономической целесообразности его заключения.