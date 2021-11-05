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Актер Джордж Клуни выступил против публикации фото детей звезд из-за угрозы жизни
Шоу-бизнес
Актер Джордж Клуни выступил против публикации фото детей звезд из-за угрозы жизни
Global Look Press  /  Stephen Lock

Лос-Анджелес, 5 ноября. Американский актер и режиссер Джордж Клуни призвал отказаться от публикации фотографий детей знаменитостей в СМИ. По мнению звезды кино, подобные снимки не стоит обнародовать из соображений безопасности.

Клуни написал открытое письмо, в котором обратился к британскому изданию Daily Mail с призывом прекратить публиковать фото сыновей и дочерей звезд. Актер утверждает, что попадание снимков в публичное поле создает угрозу жизни детей, пишет портал The Wrap.

Режиссер поднял эту тему после того, как британское издание опубликовало в Сети снимок годовалого ребенка актрисы Билли Лурдес. Впоследствии кадр был удален. Клуни пояснил, что ему тоже не всегда нравится, когда его фото оказываются в прессе, но он считает это частью платы за выполнение своей работы.

«Наши дети не брали на себя таких обязательств», — возмутился актер.

Выступая против публикации фото детей звезд, артист напомнил, что его супруга Амаль Клуни, работающая юристом, борется с терроризмом, передавая членов соответствующих группировок суду. Из-за этого звездные супруги вынуждены соблюдать все меры предосторожности и не выкладывать фото дочери и сына в соцсетях.

«Мы не сможем защитить наших детей, если какое-либо издание поместит их лица на обложку», — пояснил режиссер.

Джордж Клуни и его супруга ожидают скорого прибавления в семье. Недавно беременная жена актера вышла с ним в свет и продемонстрировала стройные ноги в необычном платье.

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