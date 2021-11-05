Давнее видео со Зверевым и кавказцами снова набрало популярность в Сети

Москва, 5 ноября. Ролик с участием стилиста, певца и шоумена Сергея Зверева распространился в Сети. На видео, снятом в одном из столичных торговых центров, группа мужчин пристает к знаменитости с оскорблениями.

Кадры были сняты еще в 2014 году, однако через много лет ролик снова набрал популярность в Сети. Давнее видео распространили СМИ и Telegram-каналы.

На кадрах группа кавказцев преследует стилиста, прогуливающегося по ТЦ в привычном ему эпатажном виде. Мужчина шли за Зверевым, выкрикивали оскорбления и смеялись над его внешностью. Сначала шоумен не обращал на преследователей никакого внимания, но затем все же повернулся к одному из них с целью поговорить.

«Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести, это очень некрасиво», — обратился к одному из кавказцев певец.

Prt Scr youtube.com / Timur Chapilg

После этого мужчины рассмеялись, но все же прекратили преследовать «звезду в шоке». Пользователи Сети, обсуждающие видео, практически единодушно встали на сторону Зверева.

«Кто бы как ни выглядел, смеяться над этим — дурной тон и показатель низкого уровня развития», — поделился мнением один из комментаторов.

Ранее Сергей Зверев обнародовал информацию о своих доходах. Выяснилось, что стилист стал зарабатывать меньше после ссоры с Аллой Пугачевой.