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Меркель призвала власти Германии к диалогу с Россией
Политика
Меркель призвала власти Германии к диалогу с Россией
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 5 ноября. Берлин должен поддерживать диалог с Москвой, заявила временно исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Политик призвала руководство Германии к продолжению контактов с РФ. По ее словам, Берлин и Париж продолжают работу в «нормандском формате» над реализацией минских договоренностей по урегулированию на юго-востоке Украины. Дестабилизация в Донбассе потрясла европейский порядок, добавила Меркель.

«Отношения Германии и России всегда были особенными», — отметила она.

Врио канцлера произнесла речь на церемонии награждения за выдающиеся достижения в политики. Меркель удостоилась медали Вальтера Ратенау — немецкого политика и министра иностранных дел Веймарской республики.

Ранее сообщалось, что Меркель поддержала ускорение реформы Всемирной торговой организации. С соответствующим заявлением политик обратилась к участникам саммита «Большой двадцатки» в Риме.

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Все новости / Политика / Меркель призвала власти Германии к диалогу с Россией
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