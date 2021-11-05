Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 19:33
19:32
Происшествия
Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве
19:32
Экономика
Володин отметил важность эффективного финансирования здравоохранения
19:30
Общество
Жители опасаются обрушения склона из-за строительства гостиницы на курорте Калининграда
19:30
Происшествия
Следователь попал в больницу после нападения адвоката в Тобольске
19:28
Армия
Баранец: российские системы РЭБ способны уничтожить рой вражеских беспилотников
19:28
Весь мир
В Ливане началась забастовка госслужащих против снижения зарплат
19:27
Происшествия
Бизнесмен из Татарстана спас тонувшую туристку в Египте
19:27
Происшествия
В Коми машинист тепловоза получил четыре года тюрьмы за торговлю наркотиками
19:27
Наука
Самый древний череп человека вида Homo naledi обнаружили в пещере Восходящей звезды
19:27
Весь мир
МИД Туниса попросил ЕС о поддержке на демократическом пути
Все новости

Актриса Яна Кошкина удивила поклонников «бесконечными» ногами на фото
Шоу-бизнес
Актриса Яна Кошкина удивила поклонников «бесконечными» ногами на фото
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 5 ноября. Известная российская актриса, ведущая программы «Короли фанеры» на Первом канале Яна Кошкина поделилась с подписчиками в Instagram снимком с Сейшельских островов, где она отдыхает со своим отцом.

Артистка не стесняется позировать перед камерой без юбки. На очередном фото теледива расположилась на борту яхты во время заката. Яна Кошкина вытянула «бесконечные» ноги перед объективом. Она не стала комментировать эту фотографию в Stories.

Актриса Яна Кошкина удивила поклонников «бесконечными» ногами на фото
Prt Scr instagram.com / @yana_koshkina_official

В ленте Instagram яркая брюнетка привлекла внимание пользователей снимком в бикини. Фолловеры осыпали ее комплиментами, похвалив идеальную фигуру.

Яна Кошкина окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Девушка также подрабатывала фотомоделью. Кошкина попала в кино еще будучи школьницей, но тогда снималась в эпизодических ролях.

Позднее артистку, во многом благодаря ее эффектной внешности, стали приглашать на роли второго плана. Но настоящим прорывом для Кошкиной стала молодежная мелодрама «Второй шанс».

Ранее финалистка телепроекта «Фабрика звезд» Юлия Савичева показала свои детские фотографии. Певица рассказала, что в школьном возрасте ее путали с мальчиком.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Яна Кошкина удивила поклонников «бесконечными» ногами на фото
актриса красота кошкина внешность
Комментировать