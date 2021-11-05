Актриса Яна Кошкина удивила поклонников «бесконечными» ногами на фото

Москва, 5 ноября. Известная российская актриса, ведущая программы «Короли фанеры» на Первом канале Яна Кошкина поделилась с подписчиками в Instagram снимком с Сейшельских островов, где она отдыхает со своим отцом.

Артистка не стесняется позировать перед камерой без юбки. На очередном фото теледива расположилась на борту яхты во время заката. Яна Кошкина вытянула «бесконечные» ноги перед объективом. Она не стала комментировать эту фотографию в Stories.

Prt Scr instagram.com / @yana_koshkina_official

В ленте Instagram яркая брюнетка привлекла внимание пользователей снимком в бикини. Фолловеры осыпали ее комплиментами, похвалив идеальную фигуру.

Яна Кошкина окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Девушка также подрабатывала фотомоделью. Кошкина попала в кино еще будучи школьницей, но тогда снималась в эпизодических ролях.

Позднее артистку, во многом благодаря ее эффектной внешности, стали приглашать на роли второго плана. Но настоящим прорывом для Кошкиной стала молодежная мелодрама «Второй шанс».

Ранее финалистка телепроекта «Фабрика звезд» Юлия Савичева показала свои детские фотографии. Певица рассказала, что в школьном возрасте ее путали с мальчиком.