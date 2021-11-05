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Харви Вайнштейн смеялся над «монобровью и усами» Сальмы Хайек
Общество
Харви Вайнштейн смеялся над «монобровью и усами» Сальмы Хайек
flickr.com  /  @Century Black

Лос-Анджелес, 5 ноября. Мексикано-американская актриса и режиссер Сальма Хайек заявила, что продюсер Харви Вайнштейн унижал ее на съемках биографической драмы «Фрида».

Картина режиссера Джули Тэймор «Фрида» вышла в 2002 году. По словам Сальмы Хайек, исполнившей роль мексиканской художницы Фриды Кало, это было непростое для нее время. Харви Вайнштейн часто повышал на нее голос из-за «уродливого образа».

«Когда он звонил мне и кричал: «Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела некрасиво!». Я думала: «Но разве ты никогда не видел фотографию Фриды Кало?» — поделилась артистка с изданием The Guardian.

Общаясь с продюсером, Хайек приходилось «быть сильной». Она ни разу не проявила слабость, когда Вайнштейн был рядом. Осенью 2017 года американские СМИ опубликовали интервью актрисы Эшли Джадд, обвинившей Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

После этого на киноменеджера посыпались обвинения от ее коллег. В марте 2020 года продюсер был приговорен к 23 годам лишения свободы по двум доказанным эпизодам изнасилования. По словам голливудской звезды Анджелины Джоли, она также пострадала от рук Вайнштейна. Однако он опровергал заявление экс-супруги Брэда Питта.

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актриса харви вайнштейн сальма хайек
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