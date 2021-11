Блогер Манукян объяснил, почему спустя 40 лет ABBA произведет фурор

ABBA — словно дискотека 80-х, которая решила не прекращаться. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист и блогер Вадим Манукян.

4 ноября шведская поп-группа ABBA выпустила свой новый альбом под названием Voyage («Путешествие»). С момента выхода предыдущей пластинки прошло уже 40 лет. Последний студийный альбом под названием The Visitors («Посетители») группа выпустила в 1981 году.

В новый альбом вошли 10 треков. Причем в стиле старой-доброй ABBA — исполнители себе изменять не стали. Ранее группа представила два трека из альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

ABBA обещает, что весной 2022 года представит новый релиз на концерте в Лондоне. Перед зрителями выступят все члены группы, а также будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Блогер и журналист Вадим Манукян уже успел послушать новый альбом шведской группы и в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился своими впечатлениями.

«В целом, речь идет о том же стиле, в котором ABBA творила 40 лет назад. Я считаю, что это правильный путь. Нет смысла подстраиваться под новомодные тенденции этой группе. Они словно дискотека 80-х, которая решила не прекращаться. Насколько я понимаю, в 2022 году Европа и США снова открываются для больших концертов. И ABBA с туром в поддержку нового альбома на сцене точно произведет фурор. Тем более, что речь идет о высокотехнологичном шоу, где мы сможем увидеть солистов снова молодыми», — сказал он.

wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Легендарная шведская ABBA группа была основана в 1972 году. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году. Выступал коллектив на протяжении десяти лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia.

