19FortyFive: растущая мощь ВМФ РФ может оставить Австралию без британских подводных лодок

Вашингтон, 5 ноября. Великобритания может отказаться от передачи Австралии двух списанных подлодок из-за растущей мощи Военно-морского флота России. К такому выводу пришли аналитики американского издания 19FortyFive.

Эксперты отметили, что Лондон планировал продать ВМС Австралии две старые атомные многоцелевые подлодки типа Trafalgar, которые Канберра намерена использовать для противодействия Китаю. Обе британские субмарины планировалось списать в 2022 году, однако британские военные решили продлить срок эксплуатации старых подлодок на 18 месяцев, передает «ПолитРоссия».

«Австралийцы обеспокоены тем, что китайцы запугивают страны Восточной Азии, особенно Тайвань, поэтому наличие атомных подводных лодок может изменить военно-морской баланс между Китаем и Австралией», — говорится в публикации.

Аналитики предполагают, что Австралия может не получить британские субмарины, так как Лондон намерен продолжить их эксплуатацию для противодействия российскому флоту, который в последнее время вызывает у Великобритании серьезные опасения.

«Русские уделяют особое внимание подводной войне, что вынуждает Британию увеличивать количество патрулей. Вот почему Королевский военно-морской флот сохранит субмарины класса Trafalgar еще на 18 месяцев. Возможно, британцы захотят подумать о том, чтобы эксплуатировать их в течение более длительного периода. Австралии, возможно, просто нужно будет поискать что-то другое на этом этапе», — считают эксперты.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS, главной целью которого провозглашается «защита собственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При этом США планируют передать Канберре технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на австралийских верфях. Кроме того, США планируют построить новые военные базы в южных регионах Австралии. В настоящее время Канберра и Вашингтон обсуждают вопрос о размещении военных объектов США на постоянной основе.