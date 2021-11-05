Прокуратура Боливии выдвинула новые обвинения против экс-президента Аньес

Ла-Пас, 5 ноября. Прокуратура Боливии предъявила ряд новых обвинений бывшему временному президенту страны Жанин Аньес, которая в настоящее время находится под стражей.

Новые обвинения касаются незаконных кадровых решений, противоречащих Конституции и законам страны и связаны с назначения Карины Лейвы Аньес менеджером Боливийской продовольственной компании (EBA) в 2020 году. Обвинение утверждает, что ее назначение отвечало «личным интересам, связанным с возможным родством».

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La Fiscalía pide otros seis meses de detención para Jeanine Áñez por caso EBAhttps://t.co/jkv9AoxVud — Bolivian Daily (@BolivianDaily) November 5, 2021

Следствие считает, что Аньес назначила Лейву, игнорируя закон, который предусматривает, что глава публичной компании должен иметь предыдущий опыт работы и высшее образование. Деятельность Лейвы на посту менеджера ЕВА привела к крупному экономическому ущербу.

Лейва также обвиняется в растрате более 185 тыс. долларов США из бюджета компании в результате необоснованного повышения заработной платы и несанкционированного создания новых должностей.

В настоящее время Жанин Аньес находится в тюрьме в ожидании суда по ряду обвинений, включая обвинения в государственном перевороте и развязывании репрессий против граждан страны.

В 2019 году будучи вторым вице-спикером Сената Боливии, Аньес с нарушением процедур вступила в должность временного президента страны после того, как избранный президент Эво Моралес был отстранен от должности в результате военного переворота.

После прихода к власти, она освободила полицию и военных от уголовной ответственности за преступления против граждан, в результате чего во время протестов в городе Эль-Альто были убиты по крайней мере 36 человек. Родственники погибших требуют привлечения Аньес к ответственности за эти убийства.