Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 19:32
19:30
Общество
Жители опасаются обрушения склона из-за строительства гостиницы на курорте Калининграда
19:30
Происшествия
Следователь попал в больницу после нападения адвоката в Тобольске
19:28
Армия
Баранец: российские системы РЭБ способны уничтожить рой вражеских беспилотников
19:28
Весь мир
В Ливане началась забастовка госслужащих против снижения зарплат
19:27
Происшествия
Бизнесмен из Татарстана спас тонувшую туристку в Египте
19:27
Происшествия
В Коми машинист тепловоза получил четыре года тюрьмы за торговлю наркотиками
19:27
Наука
Самый древний череп человека вида Homo naledi обнаружили в пещере Восходящей звезды
19:27
Весь мир
МИД Туниса попросил ЕС о поддержке на демократическом пути
19:23
Весь мир
Представитель России в СПЧ ООН осудил вмешательство во внутренние дела Судана
19:21
Экономика
Средняя цена особняка в центре Москвы доходит до полумиллиарда рублей
Все новости

Прокуратура Боливии выдвинула новые обвинения против экс-президента Аньес
Весь мир
Прокуратура Боливии выдвинула новые обвинения против экс-президента Аньес
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Ла-Пас, 5 ноября. Прокуратура Боливии предъявила ряд новых обвинений бывшему временному президенту страны Жанин Аньес, которая в настоящее время находится под стражей.

Новые обвинения касаются незаконных кадровых решений, противоречащих Конституции и законам страны и связаны с назначения Карины Лейвы Аньес менеджером Боливийской продовольственной компании (EBA) в 2020 году. Обвинение утверждает, что ее назначение отвечало «личным интересам, связанным с возможным родством».

Следствие считает, что Аньес назначила Лейву, игнорируя закон, который предусматривает, что глава публичной компании должен иметь предыдущий опыт работы и высшее образование. Деятельность Лейвы на посту менеджера ЕВА привела к крупному экономическому ущербу.

Лейва также обвиняется в растрате более 185 тыс. долларов США из бюджета компании в результате необоснованного повышения заработной платы и несанкционированного создания новых должностей.

В настоящее время Жанин Аньес находится в тюрьме в ожидании суда по ряду обвинений, включая обвинения в государственном перевороте и развязывании репрессий против граждан страны.

В 2019 году будучи вторым вице-спикером Сената Боливии, Аньес с нарушением процедур вступила в должность временного президента страны после того, как избранный президент Эво Моралес был отстранен от должности в результате военного переворота.

После прихода к власти, она освободила полицию и военных от уголовной ответственности за преступления против граждан, в результате чего во время протестов в городе Эль-Альто были убиты по крайней мере 36 человек. Родственники погибших требуют привлечения Аньес к ответственности за эти убийства.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Прокуратура Боливии выдвинула новые обвинения против экс-президента Аньес
суд боливия аньес
Комментировать