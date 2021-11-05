Публицист Анпилогов: «Глава Ростатома предложил разумный вариант энергосистемы будущего»

По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, только сочетание АЭС, гидроэлектростанций, ветряков и солнечных батарей может быть устойчивым вариантом для энергосистемы будущего. Только такой «зеленый квадрат» низкоуглеродных источников энергии, по мнению главы российской корпорации, может обеспечить решение климатических целей, которые сегодня стоят перед человечеством.

Неудивительно, что глава Росатома просит не забывать о стабилизирующей роли атомной энергетики. Но в чем она состоит?

Заявление Росатома

«Мы называем эти четыре низкоуглеродных источника энергии «зеленым квадратом», где атомная энергия и гидроэнергетика в нижней части обеспечивают генерацию базовой нагрузки, а ветер и солнце в верхней части отвечают за пиковую нагрузку», — заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к участникам сессии «Ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии для углеродно-нейтрального будущего» на климатической конференции ООН в Глазго.

По словам Лихачева, ядерная энергетика является необходимым условием для завершения планируемого перехода к углеродно-нейтральной энергетике, а те варианты, в которых от использования АЭС сознательно отказываются, являются предельно рискованными и неустойчивыми. Глава Росатома подчеркнул, что такая позиция — не его личное мнение, она поддержана экспертами Международного энергетического агентства (МЭА) и профильных комитетов и комиссий ООН.

«Сегодня на карту поставлен важнейший вопрос — признание атома источником зеленой энергии. В России наше правительство уже приняло это решение, в сентябре утверждена таксономия зеленых проектов, в список входит атомная энергетика, — заявил глава российской корпорации. — Мы видим проблемы с ценами на электроэнергию в Европе и разделяем мнение Франции, Венгрии, Польши и других стран о том, что ядерная энергия является ответом на переход к более эффективной энергетике. Мы надеемся, что Брюссель вскоре примет решение в пользу включения атомной энергии в европейскую таксономию».

stock.rosenergoatom.ru / Rosenergoatom JSC

Так что же такое базовая нагрузка, почему для ее обеспечения нужны атомные и гидроэлектростанции, а вот ветряки и солнечные батареи малопригодны? Или же и вовсе — бесполезны? Попробуем объяснить.

Без базы нет надстройки

Потребление электроэнергии нерегулярно: обычно люди используют ее больше утром и вечером для освещения. В жарком климате присутствует еще один выраженный пик — обычно с 10 часов утра и до 16 часов вечера, который связан с использованием кондиционеров.

Кроме того, потребление электроэнергии растет и при снижении температуры, поскольку часть ее используется для отопления помещений. В холодном климате говорят о двух сезонах потребления: низком (весенне-летнем) и высоком (осенне-зимнем). Более-менее устойчиво потребление электроэнергии только в сферах промышленности и транспорта, которые обычно работают в круглосуточном режиме.

Это создает основную сложность в балансировке любой энергосистемы: человечество пока не научилось эффективно запасать электроэнергию, а все предлагаемые способы такой аккумуляции обычно очень дороги и напрямую влияют на тарифы для конечного потребителя. Как следствие, в любую энергосистему стремятся включить два вида генерирующих мощностей: базовые, дающие более дешевую электроэнергию, и пиковые, дающие энергию более дорогую, но которую можно быстро «влить» в энергосистему на пике потребления и избежать ее развала от недостатка мощности.

На роль базовых генераторов действительно хорошо подходят ГЭС и АЭС: оба вида этих электростанций дают дешевую энергию. Гидроэлектростанции к тому же можно использовать и на пике, поэтому богатые гидроресурсами страны, например, Швейцария, так и делают. В швейцарской системе почти всю энергию — и базовую, и пиковую — дают именно ГЭС. А вот те страны, где рек мало и они не столь полноводны, стараются в базовую генерацию поместить надежные АЭС, которые к тому же не зависят от внезапной засухи и не нуждаются в затоплении больших площадей плодородной земли под водохранилища, как у ГЭС.

Ветряки же и солнечные батареи в базовую генерацию вписываются плохо, причем сразу по двум параметрам. Во-первых, полученная с их помощью электроэнергия дорогая и уже вряд ли станет дешевле — оба вида электростанций уже прошли долгий путь совершенствования конструкции. Во-вторых, и ветер, и солнце — это непостоянная энергия, целиком зависящая от природных, климатических и погодных условий.

nizhges.rushydro.ru / Филиал ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС»

Количество не переходит в качество

Попытка решить эту проблему путем увеличения количества ветряков и солнечных батарей уже показала свою несостоятельность. Причем многие эксперты предупреждали о пагубности этого подхода еще в начале «зеленого» перехода, когда страны Евросоюза сделали ставку на ветряки и солнечные батареи.

Проблема в том, что даже пространственное разнесение ветряных и солнечных генерирующих мощностей так и не решило их зависимость от природных, климатических и погодных условий.

Например, в такой ситуации прошлой зимой оказался Техас, где неожиданный холодный дождь, который застыл в ледяную корку, а потом и сильный снегопад вывели из строя практически все ветряки и солнечные батареи. В результате энергосистема этого огромного американского штата полностью развалилась, а сотни тысяч людей оказались без света и тепла в ситуации резкого похолодания.

Ставка на ветряки и солнечные батареи оказалась пагубной и для Евросоюза: месяц штиля и пасмурной погоды истощил возможности энергосистемы по внутреннему регулированию, после чего рост тарифов стал практически неизбежным. Вместо простаивающих ветряков и бесполезных солнечных батарей в странах ЕС даже пришлось заново вводить в строй предельно грязные угольные блоки на ТЭС! Ведь, к сожалению, вернуть в строй бездумно закрытые в прошлом АЭС оказалось отнюдь не так просто.

Так что слова главы Росатома, обращенные к руководству Евросоюза, высвечивают только путь разумного решения существующей проблемы. А уже от лидеров ЕС и США зависит, прислушаются ли они к российским рецептам о включении АЭС в «зеленую» повестку или же продолжат с завидным постоянством наступать на все те же грабли, связанные с изначально проигрышной и исключительной ставкой только на ветряки и солнечные батареи.