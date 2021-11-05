Минобороны КНР выразило протест после публикации в США доклада о китайских ядерных силах

Пекин, 5 ноября. Китай выражает протест США в связи с попытками Вашингтона обвинить Пекин в безосновательном наращивании ядерной мощи. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее минобороны США обнародовало доклад, в котором утверждалось, что к 2027 году Китай якобы планирует получить 700 ядерных боеголовок. Кроме того, в Пентагоне предполагают, что Пекин уже обладает ядерной триадой, в которую входит стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

Представитель минобороны КНР У Цянь опроверг утверждения американской стороны, отметив, что США намерено раздувают миф о «китайской угрозе».

«Доклад игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», — заявил он.

Ранее МИД Китая призвал Вашингтон обнародовать детальную информацию об инциденте с подводной лодкой ВМС США Connecticut в Южно-Китайском море. В ведомстве отметили, что США должны объяснить, какие задачи выполняла субмарина в районе, где произошла аварии, а также прекратить устраивать провокации в Южно-Китайском море.