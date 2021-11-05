Перуанские археологи разгадывают тайну древнего саркофага

Команда реставраторов, работающая в Национальном музее Сиканы открыла погребальный саркофаг, найденный в 2008 году. Захоронение принадлежит члену элиты сиканской или ламбайекской культуры, которая существовала на северном побережье Перу с 750 по 1375 годы.

«По сути, мы говорим о погребальном саркофаге, который был найден в 2008 году. Одна из тех находок особенно интересна – это отлично сохранившиеся элементы головы, маска и грудная клетка, которая все еще находится в процессе консервации», — заявил директор музея Карлос Элера.

На голову усопшего представителя сиканской цивилизации была надета маска, украшенная драгоценностями и бусинками, а также крестообразными узорами.

«Эта гробница содержит многочисленные предметы из драгоценных металлов или различных сплавов. Они датируются IX-XI веками нашей эры. Мы сделали вывод, что здесь похоронен очень богатый человек, обладавший властью», — пояснил археолог.

Сиканская культура предшествовала инкам, ее представители демонстрировали передовые навыки в металлургии и оставили после себя множество медных и золотых предметов.