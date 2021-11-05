Кулеба заявил об окончательном разрыве связей между Украиной и «русским миром»

Киев, 5 ноября. Киевские власти окончательно разорвали связи с «русским миром» и не собираются их восстанавливать. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина развивается как европейская страна, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Хотелось бы, чтобы «партнеры» из ЕС признали этот факт, но Киев продолжает идти своим путем, сказал Кулеба.

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда», — отметил дипломат.

Ранее Кулеба назвал Европу неполноценной без Украины. Брюссель должен гарантировать Киеву, что примет страну в состав международного объединения, уточнил глава министерства.