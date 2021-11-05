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«Астана» объявила об уходе российского тренера Тихонова
Спорт
«Астана» объявила об уходе российского тренера Тихонова
kc-camapa.ru  /  Пресс-служба ФК «Крылья советов».

Нур-Султан, 5 ноября. Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Астана» Андрей Тихонов покинул занимаемый пост.

Пресс-служба «Астаны» на официальном сайте сообщила о расторжении контракта с Андреем Тихоновым. Экс-капитан московского «Спартака» тренировал клуб из Нур-Султана с 2020 года.

«Астана» выражает огромную благодарность Андрею Валерьевичу за неоценимый труд и вклад, который он внёс в успехи команды. Коллектив нашего клуба желает дальнейших успехов тренеру и больших побед в карьере!» — отметили в пресс-службе «Астаны».

Уходу Тихонова предшествовал инцидент в матче чемпионата Казахстана. Во время игры с «Кайратом» Астана в полном составе покинула поле, после чего вернулась. Тихонов заявил, что не был инициатором такого решения, однако был дисквалифицирован на два года.

Ранее американского тренера Рану Рейдера обвинили в сексуальных домогательствах к спортсменам. В отношении специалиста, воспитавшего трех олимпийских чемпионов, организована проверка.

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