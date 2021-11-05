Владимир Путин обратился к лидеру Монголии в честь 100-летия дипломатических отношений

Улан-Батор, 5 ноября. Расширение связей России и Монголии отвечает интересам народов стран и способствует укреплению мира, стабильности на евразийском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер обратился к лидеру Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху в честь 100-летия дипломатических отношений между Москвой и Улан-Батором.Текст поздравления был зачитан на торжественном приеме 5 ноября в монгольской столице.

«Примите искренние поздравления по случаю знаменательного юбилея — 100-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового российско-монгольского сотрудничества в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов и идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте», — говорится в телеграмме.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал 100 лет взаимодействия РФ и Монголии уникальным периодом. Это время не было омрачено никакими проблемами, подчеркнул сенатор.