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Американский журналист Макдонаф напомнил о резонансном выступлении Путина на «Валдае»
Политика
Американский журналист Макдонаф напомнил о резонансном выступлении Путина на «Валдае»
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Вашингтон, 5 ноября. Речь президента РФ Владимира Путина в Сочи на «Валдайском форуме» привела мировые СМИ в бешенство. Об этом рассказал журналист из США Том Макдонаф.

Он отметил, что выступление российского лидера на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало огромный резонанс в западной прессе. Иностранных журналистов возмутили слова Путина касательно того, что европейские страны слишком много внимания уделяют дискуссиям о гендерных различиях и половой принадлежности.

«Путин особо отметил, что "те, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму". Неужели он ошибся?», — задался вопросом Макдонаф.

Вместе с тем представитель американской прессы подчеркнул, что СМИ упустили много важных моментов в выступлении президента РФ. Путин призвал западные элиты переосмыслить представления о целостном развитии человека в мировом сообществе. По его словам, странам необходимо работать, руководствуясь универсальными ценностями, без которых невозможен дальнейший прогресс.

Американский журналист Макдонаф напомнил о резонансном выступлении Путина на «Валдае»
pixabay.com /

«Целостное человеческое развитие и мир между странами в первую очередь должны основываться на общем понимании того, что каждый из нас — человек и что жизнь драгоценна. В этом и заключалась основная суть послания Путина на Валдае», — сказал журналист из США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь главы государства на «Валдайском форуме» о западных ценностях не была конфронтационной. Было бы глупо воспринимать слова Путина как очередное противостояние, уточнил он.

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путин россия сша валдай
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