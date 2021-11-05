NASA предупредило о движении астероида размером с Эйфелеву башню в сторону Земли

Вашингтон, 5 ноября. Потенциально опасный астероид, столкновение с которым может обернуться разрушительными последствиями, движется в сторону Земли. Об этом британское издание Daily Record со ссылкой на NASA.

Космический объект называется «Нерей». Свое название он получил честь одного из наиболее известных богов водяной стихии Древней Греции. Астероид почти втрое превышает размеры футбольного поля и сопоставим по размеру со всемирно известной достопримечательностью Франции — Эйфелевой башней. Длина объекта составляет 330 метров, что делает его больше, чем 90% известных астероидов. Однако, по сравнению с крупными астероидами, Нерей довольно мал.

Согласно прогнозу NASA, небесное тело приблизится к Земле 11 декабря. Его удар крайне разрушителен, но, к счастью, он не представляет угрозы для планеты. Астероид пролетит на расстоянии почти 4 млн километров от голубой планеты. В следующий раз Нерей приблизится к Земле только в 2031 и 2050 годах. В 2060 году астероид пройдет в максимальной близости от Земли.

Ранее астрономы NASA обнаружили следы гигантского столкновения двух планет. Примерно такая же катастрофа на заре становления Вселенной также произошла в Солнечной системе. Она привела к появлению Луны, отмечают исследователи космоса.