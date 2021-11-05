Политолог Межевич: «На фоне украинских политиков дипломатия Польши выглядит рациональной»

Польша периодически устраивает скандалы из-за восточных нелегальных мигрантов, проникающих на ее территорию, обвиняя при этом Минск. Это выгодно Варшаве, которая пытается придать себе статус «защитницы Европы». Вряд ли стоит ожидать от Запада серьезных провокаций, предположил доктор экономических наук Николай Межевич, комментируя заявление МИД Белоруссии о голословных обвинениях польских чиновников и эскалации конфликта между странами.

Ранее Варшава сообщила, что со стороны Белоруссии в Польшу якобы проникла группа людей с оружием, но доказательств не представила. Польские силовики стали возводить укрепления.

По словам директора Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, причин затянувшегося демарша со стороны Польши относительно Белоруссии много, они выходят за рамки обычного линейного конфликта.

«Для Польши существование сопредельных государств — Украины, Литвы и Белоруссии — вызывает некий дискомфорт, который, очевидно, связан с историей этого государства. Видимость дружбы Варшавы и Киева основана на том, что Польша ждет, когда Украина рухнет: поляки надеются, что смогут «откусить» часть от ее территории. Что касается Литвы, ее небольшие активы и так уже достались полякам. У Вильнюса из ценного был только построенный Советским Союзом нефтеперерабатывающий завод в небольшом городе Мажейкяй, который передали польской компании PKN Orlen. Власти Литвы готовы были отдать то, что осталось у страны, кому угодно, чтобы даже теоретически ничего не могло перейти России», — поделился своими соображениями эксперт.

Собеседник ФАН рассудил, что Варшава и Минск, безусловно, могли бы уладить все конфликтные вопросы, но польскому правительству это не нужно. Межевич добавил, что внешняя политика Польши в отношении Белоруссии (а ранее — СССР) десятилетиями формировалась как недружественная, ее не поменять в одночасье.

«Польша продает себя Брюсселю как «защитницу европейских ценностей от России». И Варшава, и Киев торгуют одним и тем же «порченым товаром». Польша при этом делает вид, что защищает европейские ценности, которые сама отвергает, так как по своей сути поляки ближе русским, чем Западу. Они консервативны в отношении семьи, со скептицизмом воспринимают феминизм и ЛГБТ-пропаганду. Но польские политики при этом торгуют русофобией. Белоруссия воспринимается ими как часть Руси, это слышится даже в названии республики. Особенно ярко близость Москвы и Минска проявилась накануне — во время встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства для совместного принятия программ интеграции. Европе понятно, что в торгово-экономической, оборонной, других областях Россия и Белоруссия объединяются. Запад это не радует», — выразил свое мнение аналитик.

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Директор Центра белорусских исследований предположил, что любое неудобство, доставляемое Польшей Белоруссии, воспринимается Западом как «помеха Москве», то есть по определению является «полезным делом». Проводя параллели между внешними курсами Польши и Украины в отношении Москвы, Межевич усомнился, что Варшава пойдет на серьезную провокацию в районе границы.

«Все относительно. На фоне безумия украинских политиков дипломатия Польши выглядит рациональной и вдумчивой. Поэтому, скорее всего, Варшава будет ругать Минск и делать скандальные заявления, но вряд ли перейдет к открытым враждебным действиям. Полагаю, польские стратеги адекватно оценивают возможности вооруженных сил своей страны и могут просчитать последствия локального пограничного конфликта. В этом случае НАТО на выручку своему беспокойному члену не бросится, так как все может закончиться слишком серьезно», — заключил аналитик.

Николай Межевич добавил, что провокационных инсценировок с нелегалами на польско-украинской границе также случиться не должно, так как, по его словам, поверят в подобное разве что только на Украине — в администрации Зеленского. Эксперт склонился в пользу затяжного конфликта между Варшавой и Минском. Он заметил, что достигнутые соглашения между Минском и Москвой заставят Запад быть более осторожнее.

Ранее ФАН рассказал, что до конца года США переведут голодающим Афганистана в помощь 474 миллиона долларов, блокируя при этом 9,4 миллиарда, которые принадлежат бедствующему государству. Гуманитарная катастрофа ожидаемо разразилась в стране после бегства американцев из Кабула.