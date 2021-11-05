Соседка рассказала о детских проказах Ксении Собчак

Санкт-Петербург, 5 ноября. Жительница Петербурга Людмила Гусева заявила, что Ксения Собчак еще в детстве была своевольным ребенком. Она часто убегала из дома и не хотела слушаться родителей.

Детство будущей журналистки прошло на окраине Ленинграда, на улице Кустодиева. Чета Собчак въехала в этом дом, когда Людмила Нарусова была беременна. Гусева описывала соседей как интеллигентных, культурных людей. Но их единственная дочь вела себя не очень хорошо.

«Ксюша была неплохой девочкой — простой, доброй. Но, конечно, проказничала. Убегала куда-то от родителей, задирала девчонок и мальчишек. Дергала их за косички», — поделилась женщина с kp.ru.

По словам соседки, Людмила Нарусова держала в ежовых рукавицах не только дочь, но и супруга. Когда Анатолий Собчак стал мэром Петербурга, их семья перебралась на набережную Мойки. Рядом с ними жил актер Михаил Боярский с женой Ларисой Луппиан.

Ксения Собчак 5 ноября отмечает юбилей, ей исполнилось 40 лет. Она прославилась в качестве ведущей скандальной телестройки «Дом-2», где работала вместе с Ксенией Бородиной. Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым и воспитывает сына Платона от бывшего супруга Максима Виторгана.

Ранее журналистка заявила, что не хочет в длинные выходные оставаться в России. Она улетела в Италию, где, по ее словам, нет никаких ограничений.