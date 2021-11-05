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Карпин заявил, что не считает Модрича выдающимся игроком

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 18:04
Спорт
Карпин заявил, что не считает Модрича выдающимся игроком
fifa.com  /  Официальный сайт FIFA

Москва, 5 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру капитана хорватской национальной команды Луки Модрича.

Валерий Карпин не считает, что полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич доставит проблемы сборной России в игре отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Об этом тренер рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова», — отметил Карпин.

Матч сборных Хорватии и России пройдет в Сплите 14 ноября. Первая встреча соперников по группе H, состоявшаяся в Москве, завершилась нулевой ничьей.

Ранее член комитета РФС Андрей Созин раскритиковал Карпина. Он выразил недовольство тем, что тренер посетил день рождения капитана «Ростова» Глебова.

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