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Президент Туниса объявил о намерении отменить исключительные меры

Весь мир
Президент Туниса объявил о намерении отменить исключительные меры
wikipedia.org  /  Houcemmzoughi

Тунис, 5 ноября. Президент североафриканской республики Каис Саид намерен в скором времени свернуть чрезвычайные меры. Об этом он сообщил накануне в ходе заседания Совета министров.

Лидер страны не обозначил срок, когда планируется отменить ранее принятые решения. По его словам, руководство их ввело исключительно «для спасения государства и народа».

Президент также отметил, что Тунис вступил в новую фазу, которая требует разработки отличительных механизмов для управления государственными делами вне устоявшихся рамок. Он подтвердил стремление гарантировать права и свободы, предусмотренные Конституцией.

К исключительным мерам Каис Саид прибег в конце июля. На фоне народных протестов он заморозил работу парламента и отправил премьер-министра Хишама Машиши в отставку.

Спустя два месяца президент продлил действующие решения и ввел новые. Руководство объявило о работе над политическими реформами и пересмотром Конституции.

После введения мер власти республики столкнулись с давлением со стороны зарубежных партнеров. Евросоюз указал Каису Саиду на необходимость свертывания решений, возвращения парламентской демократии и начала диалога с гражданским обществом.

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тунис каис саид
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