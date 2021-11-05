Сергей Безруков впервые опубликовал фото с лицом трехмесячного сына

Москва, 5 ноября. Звезда сериалов «Бригада» и «Есенин» Сергей Безруков впервые показал поклонникам лицо своего младшего сына Василия, который появился на свет в июле. Актер опубликовал кадр с тремя детьми от режиссера Анны Матисон.

Фото с лицом трехмесячного мальчика появилось на странице артиста в Instagram. На снимке улыбающийся Безруков позирует перед камерой с сыновьями и дочерью, при этом трехмесячный ребенок лежит на кровати, глядя на свою сестру Марию. У головы малыша сидит старший сын звездных супругов Степан.

«Как же классно, когда утром мы все вместе!!!» — поделился эмоциями актер.

Prt Scr instagram.com / @s_bezrukov

Артист пожелал поклонникам здоровья и призвал беречь родных и близких. Подписчики восхитились семейным снимком Безрукова и принялись гадать, на кого же похожи его дети, в том числе и младший сын.

«Младший на вас похож?»; «Дочь — копия мамы»; «Средний малыш — копия папы»; «Замечательно, Сережа, время, проведенное в кругу любимой семьи, бесценно! Здоровья всем вам!!!»; «Какая замечательная и счастливая семья!» — написали пользователи соцсети.

Сергей Безруков нередко делится кадрами с детьми на своей странице в Instagram. Например, он показывал, как его дочь слушает старые виниловые пластинки. По словам актера, он сам очень любил проводить время подобным образом в детстве.