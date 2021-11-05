Конгресс Перу утвердил новый состав кабинета министров

Лима, 5 ноября. Конгресс Перу выразил вотум доверия кабинету министров во главе с Миртой Васкес. Об этом сообщается на официальной странице парламента южноамериканской страны.

Con 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, el #PlenoDelCongreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial. pic.twitter.com/JYY5D8IX8X — Congreso del Perú (@congresoperu) November 5, 2021

С 68 голосами за, 56 — против и с одним воздержавшимся пленум конгресса утвердил новый состав правительства президента Педро Кастильо.

«После выражения вотума доверия мы надеемся, что премьер-министр Мирта Васкес и ее кабинет начнут работу по восстановлению экономики, борьбе с пандемией COVID-19 и гарантируют социальный мир и внутренний порядок, так необходимые для нашей страны», — отметила глава конгресса Марикармен Альва.

El #PlenoDelCongreso, junto a los ministros de Estado, guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre en Barrios Altos, ocurrida hace 30 años. pic.twitter.com/ywkwySmo7Q — Congreso del Perú (@congresoperu) November 4, 2021

Васкес получила на пять голосов меньше, чем ее предшественник Гвидо Беллидо с 73 голосами за и 50 — против.

В ходе своего выступления перед однопалатным парламентом Васкес сообщила о прогрессе, достигнутом правительством. По ее словам, в Перу готовится реформа трудового законодательства с целью ликвидации различий между городскими и сельскими работниками, женщинами и мужчинами, а также искоренения детского труда. Васкес также отметила о намерении обеспечить доступ к достойному жилью и ряд других проектов.

Это уже второй состав кабинета министров с момента вступления Педро Кастильо в должность президента 28 июля. Первым премьером глава государства назначил экономиста из леворадикальной партии «Свободное Перу» (Peru Libre) Гвидо Беллидо, который был позже отправлен в отставку для «повышения управляемости» и сохранения «равновесия между властями».