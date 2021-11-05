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Конгресс Перу утвердил новый состав кабинета министров
Весь мир
Конгресс Перу утвердил новый состав кабинета министров
twitter.com  /  Пресс-служба Конгресса Перу

Лима, 5 ноября. Конгресс Перу выразил вотум доверия кабинету министров во главе с Миртой Васкес. Об этом сообщается на официальной странице парламента южноамериканской страны.

С 68 голосами за, 56 — против и с одним воздержавшимся пленум конгресса утвердил новый состав правительства президента Педро Кастильо.

«После выражения вотума доверия мы надеемся, что премьер-министр Мирта Васкес и ее кабинет начнут работу по восстановлению экономики, борьбе с пандемией COVID-19 и гарантируют социальный мир и внутренний порядок, так необходимые для нашей страны», — отметила глава конгресса Марикармен Альва.

Васкес получила на пять голосов меньше, чем ее предшественник Гвидо Беллидо с 73 голосами за и 50 — против.

В ходе своего выступления перед однопалатным парламентом Васкес сообщила о прогрессе, достигнутом правительством. По ее словам, в Перу готовится реформа трудового законодательства с целью ликвидации различий между городскими и сельскими работниками, женщинами и мужчинами, а также искоренения детского труда. Васкес также отметила о намерении обеспечить доступ к достойному жилью и ряд других проектов.

Это уже второй состав кабинета министров с момента вступления Педро Кастильо в должность президента 28 июля. Первым премьером глава государства назначил экономиста из леворадикальной партии «Свободное Перу» (Peru Libre) Гвидо Беллидо, который был позже отправлен в отставку для «повышения управляемости» и сохранения «равновесия между властями».

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кабмин перу
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