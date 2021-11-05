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Совбез США опроверг информацию об открытии генконсульств Китая
Политика
Совбез США опроверг информацию об открытии генконсульств Китая
pixabay.com

Вашингтон, 5 ноября. Информация о возможном открытии генеральных консульств США и Китая далека от реальности. Об этом сообщили в американской администрации.

Издание Politico 4 ноября опубликовало текст о том, что Вашингтон и Пекин по итогам предстоящей встречи президентов могут возобновить работу генконсульств. Также стороны якобы планируют смягчить визовые ограничения.

«Сообщения о возобновлении работы консульств неточны. Такие варианты даже не рассматриваются и не обсуждаются», — заявил представитель Совета национальной безопасности США Дин Либерман, которого цитирует агентство Bloomberg.

В Белом доме анонсировали саммит президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Мероприятие состоится до конца 2021 года.

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