Агентство Moody's скорректировало прогноз по росту ВВП России

Москва, 5 ноября. Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало обзор Global Macro Outlook на ноябрь. По оценкам экспертов, рост ВВП России в 2021 году будет на уровне 4,8%, пишет "Коммерсантъ".

В августе аналитики прогнозировали, что показатель составит 3,2%. Также агентство скорректировало значение для G20, теперь оно находится на отметке 5,8% против 6,2% ранее, и США — 5,4% (было 6,5%).

«Второй квартал текущего года оказался для России более сильным, чем мы ожидали, в связи с чем мы повышаем прогноз роста экономики на весь год. Новый прогноз отражает глобальное увеличение цен на сырье, а также восстановление экономики РФ после локдаунов, связанных с COVID-19… До конца текущего года поддержку экономике будут оказывать наращивание добычи нефти и продолжающееся увеличение потребительского спроса. В то же время проблемы с поставками некоторых товаров и дефицит рабочей силы будут ограничивать подъем активности в промышленном сектор»,— указано в документе.

При этом прогноз роста ВВП страны на 2022 год понизился с 2,5% до 2,2%. На снижение темпов экономического роста, считают экономисты, повлияет низкий уровень вакцинации населения.

Кроме того, прогноз по росту ВВП России в 2021 году скорректировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По его оценке, показатель составит 4,3% вместо ранее ожидавшихся 3,3%.