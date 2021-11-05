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В Ливане началась забастовка госслужащих против снижения зарплат
Весь мир
В Ливане началась забастовка госслужащих против снижения зарплат
Global Look Press  /  Marwan Naamani

Бейрут, 5 ноября. Работники государственного сектора Ливана объявили забастовку в знак протеста против сокращения заработной платы. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Организаторами акции стала ливанская ассоциация служащих государственной администрации. Профсоюз хочет добиться повышения оплаты труда для чиновников после сообщения о ее снижении почти на 95% от покупательной способности. Теперь протестующие отказываются выполнять свои должностные обязанности.

«Они сделали ряд исключений, которые касаются срочных и необходимых операций для граждан», — говорят источники, знакомые с ситуацией.

В Ливане насчитывается около 300 тысяч государственных служащих. Это число включает в себя сотрудников служб безопасности и представителей вооруженных сил.

Финансовая беда

Ливан переживает тяжелейшую в своей истории экономическую депрессию. Нынешней весной государство находилось в предбанкротном состоянии. Из-за прекращения валютных вливаний у правительства почти не оставалось денег для операционных нужд.

Финансовый кризис естественным образом отразился на экономике. С осени 2019 года национальная валюта обесценилась более, чем на 90% по отношению к доллару США. Способствовала этим неблагоприятным процессам и прошлогодняя трагедия в порту Бейрута, после которой правительство ушло в оставку.

Все это стало причиной гиперинфляции, из-за которой голодают 840 тысяч ливанцев. Население страны в целом составляет 6,8 млн человек, и 80% из них находятся за чертой бедности.

Не первая акция

Обнищание граждан спровоцировало протесты по всей стране. В марте 2021 года в центральных регионах активисты перекрыли основные магистрали. В Сайде и Триполи демонстранты громили магазины и автозаправки.

Протестующие устроили перестрелки с полицией, начали уничтожать инфраструктуру, захватывать здания.

Работники государственного сектора нынешней весной тоже объявляли забастовку. В апреле на улицы Бейрута вышли педагоги и административные сотрудники университетов. Правительство и парламент обсуждали тогда бюджетный дефицит и госслужащие требовали не сокращать зарплату.

Осложняет обстановку и энергетический кризис, спровоцировавший дефицит топлива в стране. Из-за него большинство граждан имеют доступ к электричеству лишь по нескольку часов в день. И ключевые силы в Бейруте все еще не могут договориться о том, как именно бороться с потрясениями, которые переживает страна. 

Цепная реакция: как Ливан оказался на грани социальной и экономической катастрофы
Федеральное агентство новостей /

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