Три категории пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре

Москва, 5 ноября. Часть пожилых российских граждан ждет увеличение пенсионных начислений в текущем месяце. Об этом пишет портал Fbm.ru со ссылкой на слова специалистов по социальным выплатам.

Наиболее многочисленная группа пенсионеров — те, кому в этом году исполняется 80 лет. Они получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии. В настоящий момент это значение равняется 6 000 рублей. Начиная с 2022 года эта сумма поднимется до 6 400 рублей.

Варьирующуюся от личного опыта работы прибавку получат бывшие летчики и шахтеры. Выплаты для них будут пересчитываться раз в квартал. Также прибавка ожидает и тех пенсионеров, которые уволились с работы в июле этого года. Они получат пропущенные за три месяца индексации.

Пенсионный фонд россии ранее рассказывал о порядке начисления пенсий. Человеку требуется соблюсти ряд условий, чтобы получить право претендовать на выплаты.

Россияне все еще могут получить пособие, которое назначено для поддержки семей в условиях пандемии коронавируса. Об этом напоминает «ФедералПресс» со ссылкой на ПФР.