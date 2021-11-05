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Минобороны РФ: 12 новых корветов пополнят состав Тихоокеанского флота к 2027 году
Армия
Минобороны РФ: 12 новых корветов пополнят состав Тихоокеанского флота к 2027 году
асзкмс.рф  /  официальный сайт «Амурский судостроительный завод»

Москва, 5 ноября. Боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ до 2027 года пополнят 12 новых корветов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, корветы проектов 20385 и 20380, строительство которых осуществляется на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, уже начали поступать на вооружение ВМФ РФ.

«Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что к 2027 году Военно-морской флот РФ будет на 70% укомплектован новейшими образцами вооружения. Глава государства также добавил, что за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, а также девять передовых ракетных комплексов.

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