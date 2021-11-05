Перестановки в Правительстве Украины: усиление контроля или реализация «Междуморья»

Во второй половине октября ведущие рейтинговые агентства Украины опубликовали данные, показывающие падение уровня поддержки гражданами действующего президента Владимира Зеленского и его команды.

Практически одновременно с этим поползли слухи о грядущих кадровых перестановках в правительстве, которые и были воплощены в жизнь 4 ноября при непосредственном участии самого главы государства. Учитывая надвигающийся энергетический коллапс и сопутствующие повышению коммунальных услуг трудности, текущие изменения состава кабмина являются только началом. Не исключено, что всю власть ждет перезагрузка.

Падение команды Зеленского и спасательный круг перемен

Во второй половине октября результат исследований общественного мнения показал тенденцию к снижению поддержки среди населения как самого президента Украины Владимира Зеленского, так и его партии — «Слуга народа».

Федеральное агентство новостей /

Оба показателя откатились к уровню начала года, а значит можно говорить о том, что совокупный эффект от всех нововведений президента, касающихся санкций, информационной политики и преследования одного из лидеров движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сошел на нет.

Федеральное агентство новостей /

Вполне возможно, что перестановки в правительстве были выбраны командой Зеленского в качестве одного из способов выправления сложившейся ситуации и смещения общественного внимания с неудобных для Киева тем.

Первые слухи о грядущих изменениях поползли уже в конце октября. Официально же они подтвердились 1 ноября, когда глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал смену министров обороны, реинтеграции, стратегической промышленности, экономики и защиты окружающей среды.

Изначально заседание Верховной рады по данному вопросу должно было состояться 3 ноября, но было сдвинуто на 4 ноября, да еще и проводилось с участием Зеленского.

"Постійна заміна людей на державних посадах схожа на середньовічне спалювання відьом на ринковій площі, аби підтримувати популярність президента в умовах відсутності якихось реальних досягнень", - кажуть експерти про нові перестановки в українському уряді.https://t.co/C3kuhL0ZyD — DW українською (@dw_ukrainian) November 4, 2021

Вероятной причиной этого переноса могла быть неспособность с первого раза собрать необходимые голоса для нужных кандидатов. Это говорит о том, что парламент не находится под полным контролем центральной власти, а партия «Слуга народа» — не монолитна.

На втором месте конечно же пиар — присутствие президента на заседании по перестановкам в правительстве, да еще и транслируемом в прямом эфире, должно привнести свой вклад в рейтинг Зеленского.

Итогом стали следующие назначения:

Министр обороны — Алексей Резников ;

; первый вице-премьер / министр экономики — Юлия Свириденко ;

; вице-премьер / министр реинтеграции «временно оккупированных территорий» — Ирина Верещук ;

; министр стратегической промышленности — Павел Рябикин.

Новый глава Минобороны Украины

Новым руководителем военного ведомства стал Алексей Резников, имеющий юридическое образование.

Важно отметить, что в деле госуправления отсутствие военной квалификации для главы минобороны не всегда является минусом. Ведь в поле его деятельности больше входят административные и общие вопросы долгосрочного планирования строительства вооруженных сил и военного сотрудничества.

Федеральное агентство новостей /

Главный редактор украинского издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов (при Петре Порошенко был советником президента по вопросам обороны) заявил, что основным мотивом этого назначения было желание иметь «говорящего» министра обороны, который повсеместно раздавал бы интервью и проводил пресс-конференции. Другими словами, украинской армии необходим пиар-менеджер.

Также новое руководство скорее всего ждет от Резникова активизацию военного сотрудничества с западными партнерами. И здесь он имеет все шансы на успех, ведь в биографии деятеля есть довольно примечательные вещи, которые показывают наличие у него знакомств на «той стороне».

К примеру, в 2004 году вместе с юристом Николаем Катерничуком от лица фирмы Magisters он защищал интересы Виктора Ющенко в Верховном суде. Тогда рассматривалось дело о непризнании итогов президентских выборов, победу на которых одержал Виктор Янукович. Результатом стало их непризнание и перевыборы 2005 года, победу на которых уже одержал Ющенко.

В дальнейшем, в 2008 году он попал в Киевский городской совет от блока Николая Катерничука, сформированного из «Европейской партии Украины» и «Европейской платформы». С тех пор его деятельность неразрывно связана со столичной администрацией.

facebook.com / Олексій Резніков

Итогом работы в ней стало вручение в 2019 году польской государственной награды — Серебряного Креста за заслуги. Официально — за переименование улиц города Киева, однако истинная причина лежит явно глубже. С учетом знакомств Резникова она вполне может крыться в продвижении интересов Варшавы далеко за пределами полномочий киевской городской администрации.

Имеет связи Резников и в США, где находится в давних дружеских отношениях с бизнесменом Игорем Пастернаком. У последнего имеется собственная компания Worldwide Aeros Corp., производящая дирижабли и аэростаты.

Более того, с приходом новой власти на Украине Пастернак, явно не без помощи Резникова, наладил сотрудничество с концерном «Укроборонпром», и в 2017 году его компания изготовила на родине партию винтовок М-4 по американской лицензии.

5/ Igor Pasternak, the founder and CEO of Worldwide Aeros Corp., which makes blimps for military/commercial customers. Is also involved in weapons manufacturing, working with the Ukrainian Ministry of Defense to produce a modified version of the M4 and M16 rifles. pic.twitter.com/akJ3H0syUL — Julie Smith-DOT (@DecoderOfTruth) February 1, 2020

Более того, в течение длительного времени этот бизнесмен был одним из доноров Демократической партии США, а значит имеет в ней обширные знакомства. Именно они по всей видимости и были применены в августе 2021 года в ходе визита Резникова в США, где он лоббировал размещение американских комплексов ПВО на территории Украины.

И это при том, что министр обороны США Ллойд Остин весьма тесно связан с оборонной компанией Raytheon — основным производителем зенитных ракет и ЗРК «Патриот».

Федеральное агентство новостей /

Так что добиться размещения американского контингента Резникову вряд ли удастся, а вот выбить поставки ЗРК «Патриот» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — вполне возможно.

Он сам уже анонсировал новые кадровые перестановки, которые скорее всего затронут департаменты министерства обороны и, возможно, отдельные командования ВСУ. Говорить же о том, что назначение Резникова главой военного ведомства каким-либо образом повлияет на развитие ситуации вокруг Донбасса — неправильно. Вопросы оперативного управления находятся в компетенции главнокомандующего ВСУ и, конечно же, президента.

Новый министр экономики

Вице-премьером и министром экономики назначена Юлия Анатольевна Свириденко, ранее находившаяся в должности замглавы офиса президента, где она курировала направление работы с инвесторами. Перебралась она туда практически сразу с назначением главой госструктуры Андрея Ермака, а значит — она является его «протеже».

Федеральное агентство новостей /

Перевод же Свириденко в министры экономики скорее говорит о переходе данного направления в кабинете министров под контроль офиса президента, а также о сосредоточении усилий на поиске новых инвесторов. И в этом опыт у Свириденко имеется.

Еще в 2011 году она была главой Постоянного представительства Чернигова в китайском городе Уси. Результатом же ее работы стала регистрация в на Украине предприятия «Эко-Втор» со 100-процентами иностранных инвестиций. В качестве бонуса Свириденко заняла пост заместителя директора компании по вопросам внешнеэкономической деятельности.

И именно про инвестиции и говорила Свириденко с трибуны Верховной рады 4 ноября. Названные ей пять основных кластеров, куда необходимы вложения:

машиностроение;

энергетика;

информационные технологии;

сельское хозяйство;

строительство.

Помимо этого, она предполагает запустить экспертно-кредитное и лизинговое агентства, а также фонды для прямых иностранных вложений, улучшения жилищных условий, микроинвестиций для граждан.

Новый министр реинтеграции

Взамен назначенного главой оборонного ведомства Алексея Резникова новым министром реинтеграции неподконтрольных территорий Украины назначена Ирина Верещук — также выходец из западной части страны.

Федеральное агентство новостей /

В 2015 году она стала стипендиатом программы им. Лейна Киркланда, спонсором которой выступает Польско-американский фонд свободы. Предназначена она для обучения на территории Польши молодых (до 35 лет) лидеров, заинтересованных в «развитии демократии».

Как правило, набор ведется на территории России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Киргизии и по всей видимости является одной из мер по продвижению идеи «Междуморья».

Федеральное агентство новостей /

Неудивительно, что по завершению обучения Верещук стала президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик — организации, продвигающей интеграционные процессы в Балтийско-Черноморском регионе.

Его старейшинами являются бывшие президенты Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Грузии — Георгий Маргвелашвили, а также Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и даже первый глава Верховного совета Беларуси — Станислав Шушкевич.

Назначение же действующего президента этой организации в качестве одного из основных переговорщиков по урегулированию украинского кризиса будет еще более тормозить процесс, способствуя дальнейшему обострению. Последнее будет играть на руку только Польше, стремящейся объединить под своим началом страны «Междуморья» на основе антироссийских идей.

Новый министр стратегической промышленности

На должность министра стратегической промышленности назначен Павел Рябикин, ранее занимавший пост главы Государственной таможенной службы.

Федеральное агентство новостей /

Как и остальные новоназначенные министры, он связан с командой «оранжевой революции». Был доверенным лицом Виктора Ющенко, входил в совет партии, сформированной в его поддержку — «Наша Украина».

В целом период правления этого президента и дал старт карьере Рябикина. Тогда же он возглавил наблюдательный совет Международных авиалиний Украины — компании, входящей в группу «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Значит его назначение на этот пост было как минимум согласовано с бизнесменом.

Невские Новости / Виктор Сухоруков

Однако учитывая, что, находясь в должности главы международного аэропорта Борисполь, Рябикин продолжил лоббировать интересы авиакомпании Коломойского, то их отношения намного теснее.

Теперь же чиновник будет курировать развитие стратегических отраслей государства, а значит на него ляжет вся тяжесть по реформированию концерна «Укроборонпорм».

В ходе этого преобразования предполагается приватизация некоторых предприятий с формированием кластеров промышленности, и нетрудно догадаться, какому украинскому олигарху достанется самый большой кусок этого пирога.

Заключение

Примечательно, что почти всех новых министров связывает общее «оранжевое» и юридическое прошлое. В последнем случае они все тем или иным способом пересекались с главой офиса президента Андреем Ермаком.

Получается, что таким образом команда Владимира Зеленского планирует не только остановить падение рейтинга, но и хочет усилить контроль над кабинетом министров.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Учитывая нахождение бывшего «оранжевого» президента Виктора Ющенко в Международном центре балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, продвигающего идеи «Междуморья», то, судя по всему, развитие этого проекта конвертируется Зеленским в дело государственное. Все это говорит о том, что в будущем перестановки только продолжатся, а конфликт в Донбассе будет лишь обостряться, способствуя объединению стран на принципе русофобии.

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