Пятеро сотрудников Нацгвардии Мексики были ранены в ходе столкновений с мигрантами

Мехико, 5 ноября. Около сотни человек, отставших от каравана мигрантов на юге Мексики, забросали камнями сотрудников Национальной гвардии Мексики, которые пытались задержать их. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Confirma la Guardia Nacional cinco elementos “con lesiones de consideración” tras choque con caravana migrante en Pijijiapanhttps://t.co/2mONtS8c71 pic.twitter.com/GfhBPSkDQW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 4, 2021

По информации Нацгвардии, в ходе инцидента пятеро сотрудников, включая четырех мужчин и одну женщину, получили многочисленные ранения и были доставлены в больницу.

Военная полиция сопровождала шествие мигрантов с целью задержать некоторых из них, преимущественно граждан государств Центральной Америки. В ответ на действия силовиков, около 100—150 человек начали забрасывать камнями машину Национальной гвардии.

На одном из видео, распространившихся в социальных сетях, агент гвардии лежит без чувств на дороге, пока некоторые мигранты пытаются оказать ему помощь.

???? La Guardia Nacional subrayó que sus elementos en ningún momento respondieron a la agresión y rechazó toda forma de violencia.https://t.co/t65SKLOlxd — Excélsior (@Excelsior) November 4, 2021

«Важно подчеркнуть, что представители правоохранительных органов не пытались принять ответные меры», — говорится в заявлении ведомства.

Столкновения между властями и беженцами произошли в нескольких километрах от муниципалитета Пихихьяпан штата Чьяпас, откуда 4 ноября караван мигрантов продолжил свой путь на север. В ходе операции Национальная гвардия задержала 30 иностранцев.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как военная полиция обстреляла грузовик с 14 мигрантами, убив одного из них.

Караван мигрантов

Караван, состоящий примерно из 4000 беженцев, медленно продвигается на юге Мексики. Власти государства испытывают сильное давление со стороны Правительства США, которое требует остановить беженцев. Ранее Национальный институт миграции предложил мексиканские гуманитарные визы, которые позволят беженцам остаться в стране. Многие люди отклонили инициативу властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы подвержены риску депортации.