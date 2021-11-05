Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке

Москва, 5 ноября. Периодическая перезагрузка Wi-Fi-роутера влияет на качество и быстродействие интернета, постоянная работа технологического устройства ухудшает производительность.

В роутерах есть основная и оперативная память, а также процессор, как в персональном компьютере. Непрерывная работа вызывает переполнение оперативной памяти, периодическая перезагрузка очистит ее. Постоянный режим работы без очистки данных негативно влияет на скорость передачи информации.

Перезагрузить Wi-Fi-роутер можно двумя способами — с панели администратора или кнопкой выключения на устройстве. Аппарат нужно отключить от питания на 10-20 секунд, потом снова включить его. Это улучшит его быстродействие и повысит скорость интернета, сообщает Planet Today.

Для наилучшего сигнала Wi-Fi-роутер рекомендуется располагать в центре квартиры. При этом не стоит экономить на оборудовании, от его качества зависит эффективность работы аппарата и скорость передачи данных.