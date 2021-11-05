Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 17:58
17:55
Экономика
Три категории пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре
17:55
Армия
Минобороны РФ: 12 новых корветов пополнят состав Тихоокеанского флота к 2027 году
17:54
Политика
Публицист Чаусов: «Зачем СССР 60 лет назад взорвал «Царь-бомбу»
17:50
Происшествия
Житель Петербурга подрабатывал таксистом для прикрытия торговли наркотиками
17:48
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщение об ударившем женщину удостоверением участковом
17:47
Весь мир
Бразильская полиция конфисковала крупную партию кокаина
17:47
Общество
Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
17:46
Общество
Режим нерабочих дней не будет продлен в Вологодской области
17:46
Происшествия
В Ульяновской области авария с участием грузовика унесла жизнь одного человека
17:45
Общество
Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
Все новости

Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
Общество
Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
pixabay.com

Москва, 5 ноября. Периодическая перезагрузка Wi-Fi-роутера влияет на качество и быстродействие интернета, постоянная работа технологического устройства ухудшает производительность.

В роутерах есть основная и оперативная память, а также процессор, как в персональном компьютере. Непрерывная работа вызывает переполнение оперативной памяти, периодическая перезагрузка очистит ее. Постоянный режим работы без очистки данных негативно влияет на скорость передачи информации.

Перезагрузить Wi-Fi-роутер можно двумя способами — с панели администратора или кнопкой выключения на устройстве. Аппарат нужно отключить от питания на 10-20 секунд, потом снова включить его. Это улучшит его быстродействие и повысит скорость интернета, сообщает Planet Today.

Для наилучшего сигнала Wi-Fi-роутер рекомендуется располагать в центре квартиры. При этом не стоит экономить на оборудовании, от его качества зависит эффективность работы аппарата и скорость передачи данных.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
интернет передача данных wi-fi-роутер
Комментировать