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Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
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Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
Общество
Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
orenburg-gov.ru  /  Правительство Оренбургской области

Оренбург, 5 ноября. Ограничения, введенные в Оренбургской области на период нерабочей недели, будут сняты с 8 ноября. Однако непривитые пенсионеры или те, кто не переболел коронавирусом, не смогут воспользоваться социальными картами.

С понедельника возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания и культуры. Тем не менее запрет на работу кальянных и ночных клубов сохранится как минимум до 23 ноября. Работать продолжат только учреждения, доставляющие еды на дом и торгующие вразнос, а также корпоративные столовые.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пристально следит за динамикой ситуации с заболеваемостью коронавирусом. И все имеющиеся решения принимаются с ее учетом.

«Пяти тысячам школьников сделаем ПЦР-тестирование с согласия родителей. В каждом муниципалитете берем по две-три школы, а потом посмотрим заболеваемость в этих школах через 10-15 дней», — заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Оренбург находится на передовой борьбы с коронавирусом, власти делают все возможное. Ранее сообщалось о том, что жители Оренбургской области смогут получить бесплатные лекарства для лечения этого заболевания.

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