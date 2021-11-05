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Детский психолог Наумова рассказала, как смартфоны влияют на развитие детей
Общество
Детский психолог Наумова рассказала, как смартфоны влияют на развитие детей
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Жизнь подрастающего поколения завязана на планшетах, смартфонах, компьютерах и прочих электронных устройствах. О разрушающем влиянии этой техники говорят не только родители, но и специалисты. Однако дети продолжают проводить в нем большую часть своего времени.

В беседе с корреспондентом ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как смартфоны влияют на развитие детей. Она объяснила, как нужно действовать родителям, чтобы не допустить деградации ребенка.

«Действительно, длительное времяпровождение за гаджетами может привести к деградации ребенка. И мы видим, что такие дети могут отставать в развитии. Ребенку необходимо движение, чтобы развиваться. Также важен контент, который люди потребляют в Сети. Сейчас очень часто дети смотрят то, что им не по возрасту, из-за чего могут подвергать свою жизнь опасности», — объяснила собеседница ФАН.

Детский психолог Наумова рассказала, как смартфоны помогают детям деградировать
pexels.com / Katerina Holmes

Наумова отметила, что смартфон — это большая и массовая проблема не только для детей и подростков, но и для взрослых. Дело в том, что если родители исключают полностью телефон из жизни ребенка, то он сильно обижается и ищет любые способы, как заполучить доступ к соцсетям.

«Начинается отчуждение от родителей, что тоже не идет на пользу ребенку. Поэтому полностью забирать у детей смартфон нельзя, но важно с ним говорить и учить мыслить, выбирать правильный контент и так далее. Необходимо научить ребенка правильно расставлять приоритеты. Родители, конечно, направляют и помогают, но полностью на запретах строить отношения нельзя», — подчеркнула психолог.

Альтернативу телефону нужно заполнять интересными событиями, считает Наумова. Это могут быть секции, кружки, спортивные мероприятия, встречи с друзьями. Жизнь ребенка должна быть настолько насыщенная, чтобы у него не было потребности наверстывать недостаток общения гаджетами.

«Важно, чтобы у детей был хорошо спланированный день. А родителям нужно помочь ребенку обеспечить психологическое благополучие. Если мы видим, что у нас ребенок тратит много времени на гаджет и отказывается от учебы и встреч с друзьями, то это повод обратиться к психологу», — рассказала собеседница ФАН.

Детский психолог поможет ребенку разобраться в ситуации и наладить контакт с окружающими людьми. Наумова добавила, что в таких случаях существует травматизация, которая мешает подростку общаться с друзьями и получать удовольствия в реальной жизни.

Ранее стало известно, что после окончания праздников и нерабочих дней учащиеся школ Петербурга вернутся в образовательные учреждения, сообщили в городском комитете по образованию. Переход на дистанционное обучение или продление срока осенних каникул не планируется.

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