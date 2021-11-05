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Звезда «Битвы экстрасенсов» Хевард-Миллс назвала 2024-й годом окончания пандемии
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» Хевард-Миллс назвала 2024-й годом окончания пандемии
instagram.com  /  @hm.linda_official

Москва, 5 ноября. Участница проекта «Битва экстрасенсов» Линда Хевард-Миллс рассказала, когда человечеству стоит ждать окончания пандемии коронавируса. По словам ясновидящей, люди вернутся к нормальной жизни нескоро.

По словам прорицательницы, пандемия COVID-19 перевернула мир вверх ногами, поэтому ее можно сравнить со Второй мировой войной или с Великой депрессией. Жизнь человечества так изменилась, что уже не станет полностью такой, какой была до вспышки коронавируса, полагает Хевард-Миллс.

«Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому», — спрогнозировала ясновидящая, говоря о сроках окончания пандемии в интервью Teleprogramma.pro.

Как утверждает звезда «Битвы экстрасенсов», в 2022 году люди будут учиться жить с коронавирусом, и это повлечет за собой прорывы в лечении и профилактики заболеваемости. Однако в разных странах по-прежнему будут возникать вспышки COVID-19, что приведет к новым смертям, считает Хевард-Миллс. После 2024 года коронавирус никуда не денется, но станет при этом как грипп, убеждена ясновидящая.

Ранее стало известно, что болгарская провидица Ванга давала предсказание о коронавирусе. Знаменитая прорицательница говорила и о сроках окончания пандемии.

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ясновидящая пандемия битва экстрасенсов
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