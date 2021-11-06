Уфолог Уваров предположил, к чему в итоге приведут мощные вспышки на Солнце

Нарастающая с 1994 года солнечная активность приведет к тому, что человечество сможет увидеть мифическую планету Мардук, якобы расположенную за Солнцем на одной орбите с нашей планетой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Ученые зафиксировали на Земле одну из мощнейших за последние годы магнитных бурь, вызванную недавней вспышкой на Солнце.

«То, что солнечная активность растет, замечено уже давно. Это происходит с 1994 года и связано с нахождением солнечной системы в определенном участке галактики. В нем электромагнитные поля уже оказывают и продолжат дальше очень мощное воздействие на Солнце. Это естественные процессы, часть которых даже высокоразвитые цивилизации не могут предсказать», — сообщил эксперт.

Валерий Уваров также отметил, что, по его мнению, нынешние вспышки на светиле служат лишь предвестниками больших перемен.

«Когда Солнце войдет в пиковую фазу, во всей нашей системе будут происходить очень аномальные события. Это не только проблемы с системами электропитания, связи из-за воздействия на [искусственные] спутники вокруг нашей планеты. Воздействие коснется и устойчивости небесных тел нашей системы, в первую очередь планеты Мардук. Она находится на нашей орбите, за Солнцем», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он предположил, что в конечном счете положение станет настолько серьезным, что потребует вмешательства высокоразвитой цивилизации.

«Она находится в такой коллинеарной либрационной точке, которая по сути своей очень неустойчива. Учитывая массу этой планеты и ряд других обстоятельств, [аномальные] события будут сопровождаться появлением кораблей [инопланетян] и их тщательной работой по удержанию планеты Мардук в относительно устойчивом состоянии. Впрочем, важно то, что мы в этот момент ее увидим. Она выкатится из-за Солнца», — подытожил уфолог.

Ранее Валерий Уваров в беседе с ФАН объяснил, как на самом деле НЛО путешествуют по космосу. По его словам, представители высокоразвитых цивилизаций не перемещаются в пространстве линейно.