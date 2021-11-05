Юлия Савичева заявила, что в детстве ее часто путали с мальчиком

Москва, 5 ноября. Известная российская певица Юлия Савичева заявила, что сильно комплексовала из-за своей внешности. Будущая артистка носила короткую стрижку.

Финалистка телепроекта «Фабрика звезд — 2» рассказала, что отец «тренировался в парикмахерском деле». Мужчина коротко стриг свою дочь, из-за чего ее путали с мальчиком.

«Переживала, что не нравлюсь мальчикам. Волосы были короткими лет до 13. Одевалась я тогда в джинсы и кофты, ничего выдающегося не носила, да и не было такой возможности. К 14 годам волосы уже более менее отросли и на конкурсах по бальным танцам, надевая платье в стразах, туфли, делая укладку и макияж, я чувствовала себя гораздо увереннее», — поделилась звезда в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @yuliasavicheva

Ощущение «недодевочки» ушло после участия Савичевой в новогодних спектаклях. Тогда у нее было сказочное платье и невероятный макияж. Но по-настоящему женственной артистка почувствовала себя уже будучи замужем. В итоге она сменила имидж и стала одеваться с большим вкусом.

Юлия Савичева с 2014 года замужем за композитором и поэтом Александром Аршиновым. Их дочь Анна родилась в 2017 году, она живет вместе с родителями в Португалии.