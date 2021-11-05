ВСУ за неделю обстреляли 13 населенных пунктов в ДНР и ранили троих мирных жителей

Донецк, 5 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины 17 раз за неделю открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Такие данные привел заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, во время обстрелов украинские военные использовали вооружения, которые запрещены Минскими соглашениями. Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, также применялись противотанковые ракетные комплексы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.

Басурин указал, что в результате под обстрелами ВСУ оказались районы 13 населенных пунктов республики. В результате ранения получили трое мирных жителей в горловском поселке Гольмовский, повреждены три жилых домостроения и участок теплотрассы в Киевском районе Донецка.

Ранее сообщалось, что под огнем украинских солдат погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, два бойца были ранены.