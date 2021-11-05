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Основные фондовые индексы США растут на фоне ожидания данных рынка труда
Экономика
Основные фондовые индексы США растут на фоне ожидания данных рынка труда
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Вашингтон, 5 ноября. Американская биржа фиксирует рост фьючерсов на основные фондовые индексы США. Такая реакция рынка наблюдается на фоне ожидания публикации данных о рабочих местах, пишет «Прайм».

По состоянию на 15:04 по Москве фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) показывает рост на 0,14%, до 36057 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,15%, до 16355 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4683,5 пункта.

В ожидании макроданных участники торгов демонстрируют оптимизм. По прогнозам экспертов, в стране наблюдается снижение безработицы с 4,8% в сентябре до 4,7% в октябре. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, по оценкам специалистов, выросло на 450 тысяч против роста на 194 тысячи месяцем ранее.

Итогом торгом на нефтяном рынке стал рост стоимости североморской марки нефти Brent впервые с октября 2018 года. Ресурс подорожал до 82 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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